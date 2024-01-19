Отель «Украина» в Киеве планируют приватизировать из-за долгов в $1,2 млн

Отель «Украина», расположенный в центре Киева рядом с площадью Независимости, планируют приватизировать из-за накопившихся долгов на общую сумму в 45 млн гривен, что в пересчете на иностранную валюту составляет $1,2 млн.
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