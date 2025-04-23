Эксперт Сайгина объяснила, как продлить майские праздники в 2025 году

Эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина в разговоре с RT дала рекомендации по планированию майского отпуска в 2025 году, акцентируя внимание на возможности увеличить доход за счёт грамотного выбора дат.
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