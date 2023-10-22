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Почему в Санкт-Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

Почему в Санкт-Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

Рассказываем, почему в Петербурге синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности.В Ленинградской области в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности, предупредив о потенциально опасной погоде.

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