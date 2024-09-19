📈 В Крыму подорожание услуг повлияло на рост инфляции По итогам восьми месяцев этого года инфляция составила 105,2%.
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📈 В Крыму подорожание услуг повлияло на рост инфляции По итогам восьми месяцев этого года инфляция составила 105,2%.