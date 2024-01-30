Чем закончилась история ребёнка, придушенного шарфом на горнолыжке в Миассе

Об этом рассказал председатель совета директоров ГЛК "Солнечная долина" Олег Сиротин.Шестилетнего мальчика, которого 12 января придушило шарфом на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Миассе (Челябинская область), выписали из больницы.