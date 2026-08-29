Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль снят с поста

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль был снят с должности. Его преемником станет Ким Сон Ги, который ранее занимал пост начальника Главного политического управления Корейской народной армии, сообщило 29 августа ЦТАК.
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