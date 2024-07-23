Руководителей НКО приглашают на тренинг по лидерской эффективности

Сеть коворкинг-центров приглашает на практикум «Личная эффективность лидера НКО». Он предназначен для сотрудников некоммерческих организаций (НКО), которые уже более полутора лет занимают руководящие позиции.
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