Яркий метеорный поток смогут увидеть в небе воронежцы

Воронежцы имеют уникальную возможность наблюдать самый мощный звездопад уходящего года. Как сообщили воронежские астрономы, метеорный поток Геминиды, который продолжается с 4 по 17 декабря, достиг своего пика 13-14 декабря, и сейчас наблюдается более 200 метеоров в час.