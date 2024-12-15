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Воронежские новости

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Яркий метеорный поток смогут увидеть в небе воронежцы

Яркий метеорный поток смогут увидеть в небе воронежцы

Воронежцы имеют уникальную возможность наблюдать самый мощный звездопад уходящего года. Как сообщили воронежские астрономы, метеорный поток Геминиды, который продолжается с 4 по 17 декабря, достиг своего пика 13-14 декабря, и сейчас наблюдается более 200 метеоров в час.

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