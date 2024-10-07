Правоохранители отреагировали на видео избиения подростков в Ярцеве

«Снова они, даже не забирают в участок! Жители смоленского райцентра боятся выходить на улицу с детьми» Правоохранительные органы назначили проведение проверки по факту сообщений об избиении подростков на одной из улиц Ярцева Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии