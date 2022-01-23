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Смехотерапия
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Очередная доза хорошего настроения и позитива
Седой вон почти весь, за спиной стоит
Свежие комментарии
A
Antanas
В свлю стаю или семью.Всё равно красиво.
Крысы
A
Antanas
Из человечной жадности можно и посмеятся.👍😀😀😀
Жадность дело нак...
Светлана Шарапова
аффтар, пешы исчо....поржал от души__))))
Жадность дело нак...
Смехотерапия
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