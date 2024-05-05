У БАБРУЙСКІМ РАЁНЕ ПРАЙШОЎ КІРМАШ ПРАФЕСІЙ.

Раённае прафарыентацыйнае мерапрыемства для вучняў 9 і 11-х класаў ´Кірмаш прафесій´, а таксама мерапрыемства, накіраванае на летнюю занятасць непаўналетніх ´Маладзёжны кірмаш вакансій´ прайшлі сёння на базе раённага Цэнтра культуры.
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