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Начните жить заново в новолуние 11 сентября: дела, в которых стоит навести порядок в первую очередь

Начните жить заново в новолуние 11 сентября: дела, в которых стоит навести порядок в первую очередь

Новолуние – это всегда точка отсчета, момент, когда энергия будто обнуляется и дает шанс выстроить что-то заново.

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