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Мнение: «Британия – единственная страна, которая надеется на победу Украины», – Алексей Леонков

Мнение: «Британия – единственная страна, которая надеется на победу Украины», – Алексей Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что Британия собирается выделить 100 миллионов фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины.

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