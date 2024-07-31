Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о причинах своего развода с мужем Владиславом

Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор торговой площадки Wildberries, рассказала в интервью "Комсомольской правде", что ее разногласия с мужем Владиславом начались задолго до объявления о слиянии с оператором наружной рекламы Russ.
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