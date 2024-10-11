Диаспоры выжидают, когда Россия ослабнет из-за СВО: Мигранты пытаются объединиться в отряды Фото: коллаж Царьграда Диаспоры выжидают, когда Россия ослабеет из-за проведения СВО.
Мигрантские дружины и контроль над силовиками: В МВД дали жёсткий ответ на предложение диаспор
Комментарии
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Ирина52
Ленин ненавидел НЕ РУССКИХ, а ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ самодержавного режима бюрократии РИ. И не он один, а большинство прогрессивных людей той эпохи. И было за что. Российские консерваторы ухитрялись запрещать даже книги Жюля Верна и выставки работ учеников Академии художеств с копиями античных скульптур (за "аморализм"). Подобная чиновничья придурь симпатий не вызывала. Гибель РИ ,как и СССР, имела иной источник: либералов,сторонников капитализма,или,иначе говоря, "людей планеты",свободных от симпатий к своей Родине.
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15 мин.
Valery Roman
Чебурекоголовые должны жить в Чебурекии, Урюкоговорящие - в Урюкии и т.п. и пусть там, у себя создают дружины, патрули и следят за своими соплеменниками, поднимающими благосостояние своих Чурбанистанов...
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14 мин.
Ирина52
Да о том, что в Москве БЫЛА при Брежневе центральная мечеть, я узнала несколько лет назад по Интернету, хотя прожила в те годы в Москве 9 лет (работала по лимиту, училась в МГУ и в аспирантуре). Никаких любителей шариата там не было не видно и не слышно!
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11 мин.
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