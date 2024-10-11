Мигрантские дружины и контроль над силовиками: В МВД дали жёсткий ответ на предложение диаспор

Ирина52 Ленин ненавидел НЕ РУССКИХ, а ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ самодержавного режима бюрократии РИ. И не он один, а большинство прогрессивных людей той эпохи. И было за что. Российские консерваторы ухитрялись запрещать даже книги Жюля Верна и выставки работ учеников Академии художеств с копиями античных скульптур (за "аморализм"). Подобная чиновничья придурь симпатий не вызывала. Гибель РИ ,как и СССР, имела иной источник: либералов,сторонников капитализма,или,иначе говоря, "людей планеты",свободных от симпатий к своей Родине.

Valery Roman Чебурекоголовые должны жить в Чебурекии, Урюкоговорящие - в Урюкии и т.п. и пусть там, у себя создают дружины, патрули и следят за своими соплеменниками, поднимающими благосостояние своих Чурбанистанов...