СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • люба загуменникова
    я ВАС ПОДДЕРЖИВАЮ.Машины для "нужд ...
  • виталий панов
    Если и отправлять на СВО,то только в штурмовые роты вместе с работниками Прокуратуры,которые не нашли состава преступ...Машины для "нужд ...
  • Ирина52
    Да о том, что в Москве БЫЛА при Брежневе центральная мечеть, я узнала  несколько лет назад по Интернету, хотя прожила...Мигрантские дружи...

Мигрантские дружины и контроль над силовиками: В МВД дали жёсткий ответ на предложение диаспор

Мигрантские дружины и контроль над силовиками: В МВД дали жёсткий ответ на предложение диаспор

Диаспоры выжидают, когда Россия ослабнет из-за СВО: Мигранты пытаются объединиться в отряды Фото: коллаж Царьграда Диаспоры выжидают, когда Россия ослабеет из-за проведения СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
Ленин ненавидел НЕ РУССКИХ, а ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШОВИНИЗМ самодержавного режима бюрократии РИ. И не он один, а большинство прогрессивных людей той эпохи. И было за что. Российские консерваторы ухитрялись запрещать даже книги Жюля Верна и выставки работ учеников Академии художеств с копиями античных скульптур (за &quot;аморализм&quot;). Подобная чиновничья придурь симпатий не вызывала. Гибель РИ ,как и СССР, имела иной источник: либералов,сторонников капитализма,или,иначе говоря, &quot;людей планеты&quot;,свободных от симпатий к своей Родине.
Ответить
15 мин.
Valery Roman
Чебурекоголовые должны жить в Чебурекии, Урюкоговорящие - в Урюкии и т.п. и пусть там, у себя создают дружины, патрули и следят за своими соплеменниками,  поднимающими благосостояние своих Чурбанистанов...
Ответить
14 мин.
Ирина52
Да о том, что в Москве БЫЛА при Брежневе центральная мечеть, я узнала  несколько лет назад по Интернету, хотя прожила в те годы в Москве 9 лет (работала по лимиту, училась в МГУ и в аспирантуре). Никаких любителей шариата там не было не видно и не слышно!
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх