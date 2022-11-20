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Кучеров набрал 644 очка в НХЛ и разделил с Ларионовым 14-е место среди россиян в истории

Никита Кучеров догнал Игоря Ларионова по очкам в НХЛ, они делят 14-е место среди россиян. Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).

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