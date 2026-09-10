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МВД: в отношении Telegram-канала «Не сущий свет» начата проверка

МВД: в отношении Telegram-канала «Не сущий свет» начата проверка

В Главном управлении МВД России по Москве начали проверку информации о возможной противоправной деятельности организаторов и участников женоненавистнического проекта «Не сущий свет».

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