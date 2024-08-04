Несколько украинских источников заявляют, что «часть истребителей F-16 будут размещать на аэродромах союзников, чтобы уберечь их от российских ударов».
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Несколько украинских источников заявляют, что «часть истребителей F-16 будут размещать на аэродромах союзников, чтобы уберечь их от российских ударов».
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