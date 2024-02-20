Приморцы явно не обрадуются. Еще одна страна запретит ввозит автомобили в Россию

Южная Корея с 24 февраля серьезно ужесточит экспортный контроль в отношении России и Белоруссии. В обновленный список товаров, запрещенных для поставок в Россию, включены подержанные автомобили с двигателями объемом 2 литра и более, на долю которых приходится основная часть экспорта корейских автомобилей в РФ Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея в рамках пересмотра государственных правил торговли стратегическими товарами добавила сразу 682 наименования, в список товаров, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию.