Названа причина задержки соглашения по заложникам Израиля в секторе Газа

Соглашение по освобождению заложников в Газе задерживается из-за позиции Израиля, который отказывается прекращать разведывательные полеты в небе над палестинской территорией в рамках временного прекращения огня и процесса создания условий для безопасного осуществления сделки по обмену пленными.