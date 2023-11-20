Названа причина задержки соглашения по заложникам Израиля в секторе Газа

Соглашение по освобождению заложников в Газе задерживается из-за позиции Израиля, который отказывается прекращать разведывательные полеты в небе над палестинской территорией в рамках временного прекращения огня и процесса создания условий для безопасного осуществления сделки по обмену пленными.
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