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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Пока неизвестно, будут ли Коростелев и Непряева выступать на Кубке мира с первого этапа. Ждем декларацию от FIS»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко ответил на вопрос об участии Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в международных соревнованиях будущего сезона.

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