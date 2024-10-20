«Ни пуха ни пера»: что означает это мистическое заклинание русских

Отечественные лингвисты единодушны в трактовке этимологи данного фразеологизма. Более того, для выяснения исторического значения этого словосочетания нет нужды подробно углубляться в семиотику его составляющих-существительных.
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