Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. «Бербок прибыла в Киев в знак поддержки Украине, визит ранее не анонсировался по соображениям безопасности», — сообщает агентство dpa.
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