Ужесточение правил в отношении жидкостей снова замедлит поток пассажиров в аэропортах Максим МорозовЕсли вы в последнее время путешествовали самолетом по Европе, особенно в крупных аэропортах Германии, Нидерландов, Франции, Великобритании или Ирландии, возможно, вы заметили новые смягченные правила, касающиеся досмотра ручной клади.