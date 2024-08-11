Ужесточение правил в отношении жидкостей снова замедлит поток пассажиров в аэропортах Максим МорозовЕсли вы в последнее время путешествовали самолетом по Европе, особенно в крупных аэропортах Германии, Нидерландов, Франции, Великобритании или Ирландии, возможно, вы заметили новые смягченные правила, касающиеся досмотра ручной клади.
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