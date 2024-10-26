В Грузии стартовали парламентские выборы

Утром в субботу в Грузии началась выборы в парламент страны.По данным грузинского Центризбиркома, которые приводит RT, в 8:00 по местному времени начали работу более 3 тысяч избирательных участков, 67 из которых находятся за рубежом.
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