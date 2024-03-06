Правоохранительным органам предложили передать полномочия по расследованию инцидентов, связанных с нападениями домашних собак на людей.
Расследование нападений собак просят передать полиции
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ВМ
Владимир Моргунов
Собака (крупная разумеется) источник повышенной опасности. Полчища бездомных собак наводнили страну. Животные терзают и убивают людей, в том числе детей. Никому нет дела до проблемы из-за которой гибнут люди Главный "собачатник" страны депутат ГД Бурматов порешил чипировать и отпускать бродячую смерть на свободу. В одно пространство со стариками, детьми. И ИМЕЕИ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ ПРЕДСКАЗУЕМ. СМЕРТЬ ОТ ЧИПИРОВАННОЙ СОБАКИ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СМЕРТИ СОБАКИ ДОМАШНЕЙ. !!! ОДУМАЙТЕСЬ, ВЛАСТИ. ПРОБЛЕМЕ РЕШАЕТСЯ ПРОСТО-БРОДЯЧЕЕ ЖИВОТНОЕ УТИЛИЗИРУЕТСЯ, РАДИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ !!!!!!!!!!!!!!!!
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