Расследование нападений собак просят передать полиции

ВМ

Владимир Моргунов

Собака (крупная разумеется) источник повышенной опасности. Полчища бездомных собак наводнили страну. Животные терзают и убивают людей, в том числе детей. Никому нет дела до проблемы из-за которой гибнут люди Главный "собачатник" страны депутат ГД Бурматов порешил чипировать и отпускать бродячую смерть на свободу. В одно пространство со стариками, детьми. И ИМЕЕИ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ ПРЕДСКАЗУЕМ. СМЕРТЬ ОТ ЧИПИРОВАННОЙ СОБАКИ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СМЕРТИ СОБАКИ ДОМАШНЕЙ. !!! ОДУМАЙТЕСЬ, ВЛАСТИ. ПРОБЛЕМЕ РЕШАЕТСЯ ПРОСТО-БРОДЯЧЕЕ ЖИВОТНОЕ УТИЛИЗИРУЕТСЯ, РАДИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ !!!!!!!!!!!!!!!!