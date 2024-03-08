Российские военные нанесли за неделю 34 групповых удара по инфраструктуре ВСУ

Со 2 по 8 марта российские войска нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием, беспилотниками и реактивными системами залпового огня, в результате чего были поражены объекты, где проводилась сборка и подготовка безэкипажных катеров для боевого применения, базы топлива для военной техники, арсеналы, пункты дислокации подразделений ВСУ, а также формирований националистов и иностранных наемников.