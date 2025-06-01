В Венесуэле арестован глава российской торговой палаты. Казаки, посол и радикалы

Infobae: в Венесуэле арестован глава российско-венесуэльской торговой палаты Главное управление военной контрразведки Венесуэлы задержало президента Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко и его «группу казаков», пишут местные СМИ.
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