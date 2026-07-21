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В Испании зафиксировали сейсмоактивность в результате празднований во время победного финала ЧМ. Пики пришлись на гол Феррана на 106-й, отмененный мяч на 112-й и финальный свисток

Празднования болельщиками сборной Испании победы в финале чемпионата мира привело к сейсмической активности на территории страны.

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