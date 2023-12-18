Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в третьем матче подряд набирает более 20 очков. В воскресенье Томпсон записал на свой счет 28 очков при 11 из 16 с игры (5 из 10 из-за дуги) во встрече с «Портлендом» (118:114).