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Клэй Томпсон в третьем матче подряд набирает более 20 очков

Клэй Томпсон в третьем матче подряд набирает более 20 очков

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в третьем матче подряд набирает более 20 очков. В воскресенье Томпсон записал на свой счет 28 очков при 11 из 16 с игры (5 из 10 из-за дуги) во встрече с «Портлендом» (118:114).

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