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Энергообъект уничтожен в подконтрольном Украине Запорожье

Энергообъект уничтожен в подконтрольном Украине Запорожье

Объект энергетической инфраструктуры уничтожен в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом заявил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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