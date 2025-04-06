Трампу доложили: Зеленский перекрыл кран американской нефти. В Вашингтоне лопнуло терпение

Атаки беспилотников ВСУ на каспийскую «трубу» нанесли огромный ущерб компаниям США. Кто за этим стоит? Дмитрий Родионов Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Игорь Шатров Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), чья труба проходит по территории России, приостановил работу двух выпускных причальных устройств под Новороссийском.