Трампу доложили: Зеленский перекрыл кран американской нефти. В Вашингтоне лопнуло терпение

Атаки беспилотников ВСУ на каспийскую «трубу» нанесли огромный ущерб компаниям США. Кто за этим стоит? Дмитрий Родионов Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Игорь Шатров Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), чья труба проходит по территории России, приостановил работу двух выпускных причальных устройств под Новороссийском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии