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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты Алматы Марафон 2023

В воскресенье 1 октября в Казахстане состоялся забег Алматы Марафон.  Кроме основной дистанции на 42,2 км для участия были доступны забеги на 21,1 км и 10 км и скандинавская ходьба на 10 км.

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