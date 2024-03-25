Валерия Ланская: В детстве мечтала стать клоуном

Артистка рассказала об участии в разных телешоу, о воспитании сына и о своих хобби Валерия Ланская известна как актриса, снявшаяся более чем в четырёх десятках картин, и как певица — участница многих телешоу.
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