Доллар может опуститься до 60 рублей на горизонте года, однако такой сценарий потребует исключительного сочетания условий и, скорее всего, окажется кратковременным.
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