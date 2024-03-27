Курганские власти дали второй шанс тюменским дорожникам. Инсайд

Получение тюменской компанией «ТАДК» нового контракта в Кургане на строительство дороги стоимостью почти 300 млн рублей означает, что власти региона, несмотря на натянутые отношения, решили дать второй шанс организации.
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