Само по себе опоздание на работу из-за проблем с авиасообщением не означает, что сотруднику можно засчитать прогул или уволить его.
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