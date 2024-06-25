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Дзакканьи о голе Хорватии, напомнившем мяч Дель Пьеро в 2006-м: «Алекс был моим кумиром. У меня в комнате висел его плакат, мы с ним виделись перед отъездом на Евро» 

Дзакканьи о голе Хорватии, напомнившем мяч Дель Пьеро в 2006-м: «Алекс был моим кумиром. У меня в комнате висел его плакат, мы с ним виделись перед отъездом на Евро» 

Дзакканьи забил сборной Хорватии на 98-й минуте, сравняв счет в матче 3-го тура Евро-2024 (1:1). «Алекс был моим кумиром.

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