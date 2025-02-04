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Курские новости

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В Курской области нацпроекты привели заказчиков и подрядчиков к уголовным делам

В Курской области нацпроекты привели заказчиков и подрядчиков к уголовным делам

Региональная прокуратура следила за реализацией 11 национальных проектов. В ходе проверок надзорный орган выявил случаи хищения бюджетных средств руководителями подрядных организаций, злоупотребления со стороны заказчиков, несоблюдение сроков строительства образовательных учреждений, а также простоя дорогостоящего купленного оборудования.

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