В РКК «Энергия» создают макет для проверки парашютной системы Специалисты РКК «Энергия», входящей в «Роскосмос», разрабатывают макет перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП).
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