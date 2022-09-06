Военное обозрение

3 131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Позорище,что "Русская весна" .что "Военное обозрение" несут "новости" из  штаба ВСУ, но со ссылкой на "источник"ВСУ пытаются наст...
  • Garry
    Автор, а куда у  РСЗО Himars заливается бензин или солярка?«Нечем заправить ...
  • Николай Герасименко
    Песков вроде ни детя малое, а всё в каких-то иллюзиях пребывает! Какие объективные выводы, на Западе таких задач в от...Песков: Россия жд...

Украина не Россия: взгляд на украинский «Майн Кампф» 30 лет спустя

Украина не Россия: взгляд на украинский «Майн Кампф» 30 лет спустя

На момент развала СССР мне было 5 лет, естественно, что в таком возрасте я не мог в полной мере осознавать происходящее, и тем более не могло идти речи о том, чтобы давать какую-то оценку событиям и действиям тех или иных политических деятелей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх