Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, встреча пройдет 12 апреля в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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