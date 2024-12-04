Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

В столице действует единая система поддержки инвалидов Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов, который носит имя Швецовой.
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