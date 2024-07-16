Байден усилил охрану Кеннеди-младшего после просьбы Трампа

Global Look Press/Julia Nikhinson Президент США Джо Байден поручил усилить охрану независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего после просьбы бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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