Вице-губернатор Техаса призвал Байдена «уйти с дороги». Оклахома и Флорида решили помочь взбунтовавшемуся штату

Техасский вице-губернатор Дэн Патрик призвал президента США Джо Байдена «уйти с дороги». «Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашими вооруженными силами и национальной гвардией на нашей границе», — предупредил он.