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Депутат Уссурийской Думы побывал на месте будущего сквера на улице Октябрьская

Депутат Уссурийской Думы побывал на месте будущего сквера на улице Октябрьская

Депутат Думы УГО Владимир Елсуков побывал с рабочим визитом в районе Вокзальной дамбы на улице Октябрьская, 189.

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