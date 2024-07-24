БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Смирнов
    Хуй вам, чтобы носили свои платки в РФ,  будем вырез... до последнего чучмека. Не приезжайте лучше"Приедем в Россию...
  • Валерий Пресняков
    Кто сидит в минкультуре,финансирующие тех кто поливает грязью страну????Когда закончится этот бардак??ПРЕДАТЕЛИ ВЗЯЛИ Р...
  • Владимир Тамбасов
    А чем лучше так называемые россияне играющие в америке?! И это в то время когда американское оружие убивает наших люд...«Меня терзают сму...

У Армении начался новый этап отношений с США - представитель Вашингтона подтвердил

У Армении начался новый этап отношений с США - представитель Вашингтона подтвердил

  «Друг» Пашинян делает очередной шаг, чтобы за российские деньги нам же и всадить нож в спину. Вот как делает Америка? Она даёт доступ к своему рынку лишь дружественным странам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Сколько раз все аналитики предупреждали Путина, но он все утверждал , что Пашинян надежный партнер? А теперь что? Я начинаю думать что внешняя политика наша ошибается в своих выводах? Теперь Армения повторяет путь Украины?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх