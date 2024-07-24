У Армении начался новый этап отношений с США - представитель Вашингтона подтвердил

Стефания Новак

Сколько раз все аналитики предупреждали Путина, но он все утверждал , что Пашинян надежный партнер? А теперь что? Я начинаю думать что внешняя политика наша ошибается в своих выводах? Теперь Армения повторяет путь Украины?