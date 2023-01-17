Наш потерянный мир

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Герои СВО поделились эмоциями после получения госнаград из рук Шойгу

Герои СВО поделились эмоциями после получения госнаград из рук Шойгу

Российские военнослужащие, которые проявили мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине, поделились своими эмоциями после получения государственных наград из рук министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

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