Невнимательность челнинца привела к потере денег

В дежурную часть отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны поступило сообщение от 36-летнего местного жителя о списании денежных средств с его банковской карты.
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