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Синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров

Синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров

В начале этой недели на Урале наблюдается повышенный риск возникновения природных пожаров. Как сообщили в Уралгидрометцентре, высокая пожарная опасность ожидается в большинстве районов Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края.

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