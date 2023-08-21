Синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров

В начале этой недели на Урале наблюдается повышенный риск возникновения природных пожаров. Как сообщили в Уралгидрометцентре, высокая пожарная опасность ожидается в большинстве районов Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края.
В начале этой недели на Урале наблюдается повышенный риск возникновения природных пожаров. Как сообщили в Уралгидрометцентре, высокая пожарная опасность ожидается в большинстве районов Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края.
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